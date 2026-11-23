Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 65,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'285 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 65,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 65,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 313'535 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 68,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 5,24 Prozent wieder erreichen. Am 09.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 51,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 27,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 USD. Mondelez liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 9.74 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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