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23.10.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Verlusten

Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 63,83 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 63,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'613 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 63,69 USD. Bei 65,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 274'117 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 4,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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