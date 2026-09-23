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23.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend kaum verändert

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 61,14 USD.

Mondelez
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Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 61,67 USD. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,79 USD ab. Bei 61,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 683'286 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 8,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 19,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 lud Mondelez zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Mondelez 50.73 0.86% Mondelez

Mondelez am 23.09.2026

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