Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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23.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Mondelez. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 61,25 USD.
Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Bei 61,53 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 183'366 Mondelez-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 66,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 8,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 16,32 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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