Mondelez Aktie News: Mondelez steigt am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 61,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,26 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 496'591 Mondelez-Aktien.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,13 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2026 auf bis zu 51,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 19,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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