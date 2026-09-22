Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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22.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 60,95 USD.
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 60,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 61,08 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 183'408 Mondelez-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 9,31 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 15,91 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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