Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend billiger

Die Mondelez-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 60,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,22 USD ab. Bei 60,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 553'146 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 10,27 Prozent Luft nach oben. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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