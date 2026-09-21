Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’106 0.8%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9417 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’347 -0.8%  Bitcoin 70’548 5.7%  Dollar 0.8214 -0.1%  Öl 100.3 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
Volkswagen: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Warner-Bros.-Aktie stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Suche...
ETF Sparplan

Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend billiger

Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend billiger

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 60,42 USD abwärts.

Mondelez
49.56 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

Die Mondelez-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 60,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,22 USD ab. Bei 60,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 553'146 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 10,27 Prozent Luft nach oben. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Mit Abgaben von 15,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?

Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mondelez

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten