Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 60,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten realisiert. Bei 60,43 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266'377 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Bei einem Wert von 51,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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