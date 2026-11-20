Die Mondelez-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 66,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 67,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'381'800 Mondelez-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,89 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 3,14 Prozent niedriger. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,20 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,04 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,57 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 9.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Mondelez-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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