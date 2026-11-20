Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 66,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Bei 67,09 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 66,59 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 571'321 Aktien.

Bei 68,89 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Abschläge von 23,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,04 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Mondelez-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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