Mondelez Aktie News: Mondelez gewinnt am Nachmittag an Boden

Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'731 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 64,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134'643 Mondelez-Aktien.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,13 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Mondelez rechnen Experten am 02.11.2027.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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