Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 64,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 64,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,75 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 387'721 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 3,42 Prozent wieder erreichen. Am 09.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,44 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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