Mondelez Aktie News: Mondelez verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 64,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 64,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 118'250 Mondelez-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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