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19.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 65,66 USD.
Die Mondelez-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 65,66 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'219 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 64,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 885'802 Mondelez-Aktien.
Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 USD. Mondelez veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.97 Mrd. USD – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Mondelez am 28.01.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,06 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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