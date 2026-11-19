Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 64,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'330 Punkten steht. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,90 USD nach. Bei 65,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 229'653 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 21,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 29.10.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 9.74 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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