Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 63,88 USD.
Mit einem Wert von 63,88 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 63,97 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,41 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 202'660 Stück.
Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,30 Prozent. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,77 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Mondelez.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Mondelez Aktie News: Mondelez schiebt sich am Abend vor (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Mondelez
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.