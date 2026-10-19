Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Mit einem Wert von 63,88 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 63,97 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,41 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 202'660 Stück.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,30 Prozent. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,77 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Mondelez.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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