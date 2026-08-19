Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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19.08.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Mondelez. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 63,87 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 20:26 Uhr 1,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 64,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 62,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 613'411 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 51,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,76 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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