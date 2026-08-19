Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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19.08.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 63,92 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 63,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 64,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 266'835 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Mit Abgaben von 19,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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