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18.11.2026 20:27:14
Mondelez Aktie News: Mondelez behauptet sich am Abend
Die Aktie von Mondelez hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mondelez-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 66,74 USD.
Die Mondelez-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,74 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,95 USD an. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 65,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,06 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 861'757 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 68,89 USD. 3,22 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,21 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,04 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Am 29.10.2026 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.97 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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