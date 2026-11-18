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18.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 66,06 USD.
Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 66,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'332 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 65,85 USD. Bei 66,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 293'124 Mondelez-Aktien.
Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 4,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.97 Mrd. USD im Vergleich zu 9.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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