Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit Verlusten

Die Mondelez-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 60,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'633 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 60,50 USD. Bei 61,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'221'611 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 9,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,72 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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