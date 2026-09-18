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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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18.09.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 60,74 USD ab.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 60,74 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 60,50 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,75 USD. Bisher wurden heute 1'917'029 Mondelez-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. 9,69 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 18,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 USD aus. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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