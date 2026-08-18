Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Abend nordwärts

Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 20:26 Uhr 1,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'701 Punkten liegt. Bei 63,31 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 591'029 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 5,49 Prozent wieder erreichen. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 23,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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