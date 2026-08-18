Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 63,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 63,31 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 180'730 Mondelez-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 5,19 Prozent niedriger. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 23,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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