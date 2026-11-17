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17.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 67,24 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Mondelez-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,24 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 67,06 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 765'719 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 68,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 23,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,04 USD je Aktie ausschütten. Mondelez veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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