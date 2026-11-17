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17.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Dienstagnachmittag nach
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,46 USD abwärts.
Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 67,46 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 67,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,14 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 240'273 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 2,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,02 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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