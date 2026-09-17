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17.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit Abschlägen

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 62,23 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 62,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Bei 61,47 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 62,56 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 521'283 Aktien.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 17,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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