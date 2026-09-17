Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 61,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 61,96 USD. Bei 62,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 178'847 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 17,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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