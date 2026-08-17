Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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17.08.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 62,60 USD nach.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 62,60 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 62,21 USD. Bei 62,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 474'916 Mondelez-Aktien.
Bei 66,63 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 6,04 Prozent niedriger. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 18,13 Prozent Luft nach unten.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8.98 Mrd. USD eingefahren.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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