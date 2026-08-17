Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 62,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Bei 62,82 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,96 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'977 Stück gehandelt.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 66,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 18,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 USD aus. Am 28.07.2026 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 USD je Aktie gewesen. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?

Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte