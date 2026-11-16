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16.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Montagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 67,88 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,89 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,57 USD. Bisher wurden heute 693'627 Mondelez-Aktien gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,50 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,04 USD aus. Am 29.10.2026 lud Mondelez zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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