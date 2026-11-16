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16.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez steigt am Nachmittag
Die Aktie von Mondelez zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 68,28 USD nach oben.
Das Papier von Mondelez legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 68,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 209'116 Mondelez-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,89 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 33,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,04 USD belaufen. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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