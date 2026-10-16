Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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16.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez schiebt sich am Abend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 63,86 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'649 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 64,40 USD. Bei 63,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 937'853 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,75 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.36 Mrd. USD – ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mondelez-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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