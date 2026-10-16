Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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16.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez legt am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 64,02 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 64,02 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'734 Punkten liegt. Bei 64,19 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 63,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 442'986 Mondelez-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,95 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mondelez möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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