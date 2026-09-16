Mondelez Aktie News: Mondelez verteuert sich am Abend

Um 20:26 Uhr sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 62,85 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 62,85 USD. Bei 61,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 375'056 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 6,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 22,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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