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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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16.09.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez reagiert am Nachmittag positiv

Mondelez Aktie News: Mondelez reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 62,21 USD zu.

Mondelez
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Um 16:28 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 62,21 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 128'063 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,25 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 28.07.2026 lud Mondelez zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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