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15.10.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Donnerstagnachmittag höher

Mondelez Aktie News: Mondelez am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 64,20 USD.

Mondelez
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Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 64,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'702 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,67 USD. Bei 64,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 455'472 Mondelez-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 3,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,17 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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