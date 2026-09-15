Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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15.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 61,82 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 61,82 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten realisiert. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,75 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 113'955 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 66,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 7,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 17,10 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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