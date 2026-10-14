Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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14.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez präsentiert sich am Mittwochabend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 62,69 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 62,69 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 827'732 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,24 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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