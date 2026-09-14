Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 62,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 63,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 153'197 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Mit einem Zuwachs von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach unten.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.36 Mrd. USD im Vergleich zu 8.98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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