Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,79 USD.
Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 62,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 63,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 153'197 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Mit einem Zuwachs von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach unten.
Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.36 Mrd. USD im Vergleich zu 8.98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Abend kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: Hätte sich ein Investment in Mondelez vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mondelez-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Mondelez
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.