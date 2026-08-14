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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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14.08.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend höher

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 63,72 USD.

Mondelez
51.48 CHF 0.81%
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 63,72 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 63,77 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 309'390 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 66,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,57 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud Mondelez zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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