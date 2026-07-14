Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’242 -0.2%  SPI 20’037 -0.1%  Dow 52’484 0.0%  DAX 25’147 0.1%  Euro 0.9246 -0.3%  EStoxx50 6’280 0.2%  Gold 4’056 1.4%  Bitcoin 52’209 3.0%  Dollar 0.8094 -0.6%  Öl 84.6 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IBM enttäuscht beim Umsatz: Aktie rutscht ab und zieht Microsoft und SAP mit in die Tiefe
Nächste Energie-Rakete mit Kursexplosion: General Fusion-Aktie geht am zweiten Handelstag durch die Decke
Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie
Berkshire Hathaway: Buffett spendet B-Aktien im grossen Stil - Gates-Stiftung erstmals aussen vor
Uber verhandelt offenbar über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick
Suche...
eToro entdecken

Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.07.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend im Minusbereich

Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 59,00 USD abwärts.

Mondelez
47.54 CHF -2.21%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 59,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'550 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 58,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,51 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 500'794 Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.04.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.08 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?

Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mondelez

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten