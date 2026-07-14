Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 59,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'550 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 58,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,51 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 500'794 Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.04.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.08 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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