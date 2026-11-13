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13.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 67,24 USD zu.
Die Mondelez-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 67,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'554 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,66 USD zu. Bei 66,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 557'032 Mondelez-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 68,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 51,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2026). Mit Abgaben von 23,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,04 USD belaufen. Am 29.10.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9.74 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.
In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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