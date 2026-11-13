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13.11.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kursplus

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Mondelez zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mondelez konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 67,23 USD.

Mondelez
55.29 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 67,23 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Mondelez-Aktie bei 67,44 USD. Mit einem Wert von 66,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 134'175 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 68,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 31,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.97 Mrd. USD im Vergleich zu 9.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Mondelez am 28.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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