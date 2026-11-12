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12.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Mondelez hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 66,72 USD.
Mit einem Kurs von 66,72 USD zeigte sich die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'609 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 67,26 USD. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 66,47 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 67,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523'733 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 68,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,03 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 23,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Mondelez-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,06 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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