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12.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez zieht am Donnerstagnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 67,01 USD.
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 67,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'591 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 67,26 USD. Bei 67,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 180'071 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,74 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Gewinne von 2,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,52 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,04 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 USD, nach 0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Mondelez-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Mondelez-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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