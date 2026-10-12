Mondelez Aktie News: Anleger greifen bei Mondelez am Montagabend zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,9 Prozent auf 61,57 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 61,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 60,57 USD. Bisher wurden heute 471'964 Mondelez-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2026 auf bis zu 51,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,75 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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