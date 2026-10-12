Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Mondelez konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 61,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Bei 61,17 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'096 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2026 auf bis zu 51,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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