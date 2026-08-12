Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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12.08.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Mittwochabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 62,01 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 62,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,25 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 550'363 Mondelez-Aktien.
Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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