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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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12.08.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Nachmittag tiefer

Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 61,43 USD ab.

Mondelez
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Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 61,43 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 60,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 149'610 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,25 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 16,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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